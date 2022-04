Bari-Palermo, l'ultima gara prima dei playoff: due giocatori positivi al Covid

Si avvicina Bari-Palermo, ultima partita della regular season che decreterà da quale posizione i rosanero entreranno nelle griglia tortuosa dei playoff.

La squadra ha ripreso ad allenarsi martedì pomeriggio: solo tattica e qualche esercizio col pallone. Idem nella giornata di mercoledì. Giovedì, Baldini ha provato invece la formazione che dovrebbe scendere in campo contro i “galletti”, non potendo però contare su due elementi della rosa: Somma e Felici, assenti da ieri pomeriggio quando sono state comunicate le due positività al Covid. Si dovrà fare a meno anche di Luperini sulla trequarti, giocatore che ha sempre giocato con il tecnico ex Empoli (tra le altre) e di Giron sul settore sinistro.

Il rebus della porta resta, ma al 90% sarà Massolo a difendere i pali rosanero, nonostante il rientro in gruppo di Pelagotti. La coppia centrale in difesa sarà composta da Marconi e Lancini, ormai ministri del pacchetto arretrato senza troppa concorrenza.

A destra opererà Accardi, mentre a sinistra dovrebbe essere la volta di Crivello vista l'indisponibilità del giocatore francese ex Bisceglie. A centrocampo il mediano imprescindibile è il capitano Francesco De Rose, mentre al suo fianco sarà ballottaggio tra Damiani e Dall'Oglio, con quest'ultimo favorito.

Due dei tre giocatori offensivi dietro l'unica punta Brunori, saranno certamente Floriano a sinistra e Valente a destra, mentre sulla trequarti Baldini ha provato sia Soleri che Fella: il primo ha già operato dietro la punta da subentrato in questa stagione, mentre Fella da inizio anno ha giocato davvero pochissimo ed è uno dei meno utilizzati dall’allenatore del Palermo. Indietro nelle gerarchie Silipo, che anche questa volta non dovrebbe partire da titolare, nonostante anche lui sia stato schierato nella seduta d’allenamento di ieri pomeriggio (al fianco di Floriano e Fella).

Certo, ci sono ancora due giorni a disposizione e qualcosa potrebbe cambiare, ma in linea generale queste potrebbero essere le mosse di Baldini per vincere a Bari e migliorare la classifica.

