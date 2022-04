Juve Stabia penalizzata: il Foggia può non battere l'Avellino, si complica la strada del Palermo

Con la penalizzazione alla Juve Stabia, il Foggia non è più costretto a battere l’Avellino. Un lampo a ciel sereno in casa Juve Stabia, a soli 90 minuti dal termine della stagione regolare.

Una penalizzazione che fa aumentare il distacco dal decimo posto occupato dal Foggia, prima ad una sola di distanza e adesso a 3 punti. Perché dare uno sguardo al caso Juve Stabia? Semplice. Perché è la diretta inseguitrice del Foggia che domenica riceve in casa l’Avellino, diretta concorrente del Palermo per posti migliori nella classifica finale del campionato.

Da una breve analisi emerge che la classifica, prima della penalizzazione di 2 punti inflitta alla squadra campana, vedeva Turris, Picerno e Foggia a 49 punti, esattamente in quest’ordine per via della classifica avulsa; Juve Stabia undicesima a 48 punti. Questo prima di oggi. Considerate le gare casalinghe della Turris con la Paganese e del Picerno con il Taranto (entrambe avversarie senza nessuna ambizione), era intuibile un successo di entrambe.

In programma inoltre Juve Stabia-Francavilla con i campani che sperando in un passo falso del Foggia potevano, vincendo, scavalcarlo ed estrometterlo dai playoff. Tutto questo avrebbe costretto la squadra di Zeman a provare a battere l’Avellino. La penalizzazione e la nuova classifica vede adesso la Juve Stabia distante 3 punti dal Foggia che dunque potrà accontentarsi del pareggio per conservare la certezza degli spareggi. Foggia 49 e Juve Stabia 46, recita la classifica adesso: l’unico dato positivo, vedendolo in ottica rosanero, è che in caso di sconfitta e di contemporanea vittoria della Juve Stabia, passerebbe quest’ultima per scontri diretti a suo vantaggio.

Dunque Zeman e compagni non possono perdere se non vogliono gettare al vento un playoff a lungo conquistato e sfuggito per l’esclusione del Catania, che ha privato i rossoneri di ben 6 punti. Se il Foggia può accontentarsi del pareggio (e quindi anche l’Avellino prenderebbe un punto), la cosa complicherebbe la gara del Palermo che sarebbe poi costretto a vincere a Bari per scavalcare gli irpini.

È vero che a Bari saranno più interessati alla festa che alla gara ma vincere al San Nicola non è mai semplice e soprattutto nessuno vuole perdere in casa davanti ai propri fans l’ultima uscita dell’anno.

© Riproduzione riservata