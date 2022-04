Il Ds delle giovanili Rinaudo nel mirino del Cesena: «Ma ho un contratto col Palermo»

Una stagione positiva, quella dell’intero settore giovanile e anche della Primavera. Conclusa purtroppo con una grande delusione, quella cioè di aver perso la finale promozione con il Padova per 3-1.

Non c'è dubbio però che il lavoro che Leandro Rinaudo ha svolto in questi anni in cui ha guidato il settore giovanile ha dato risultati importanti. Ed è per questo che qualche club di serie C ha messo gli occhi su di lui, che attualmente ricopre l'incarico di direttore sportivo delle giovanili rosanero. È rimbalzata la notizia dell'interessamento del Cesena, che lo vorrebbe come Ds della prima squadra, per la nuova stagione.

«È una notizia che è venuta fuori in queste ore - dice Rinaudo - , e fa davvero molto piacere perchè vuol dire che ho fatto un buon lavoro. Ma ad oggi non c'è nulla di concreto. Vorrei tanto sapere anche io se può esserci qualcosa di più, ma ad oggi è solo una voce che rimbalza. Mi ha chiamato anche la mia famiglia questa mattina per farmi questa domanda ma non riesco a rispondere».

Sul futuro in rosanero commenta: «È chiaro che io con il Palermo ho ancora un contratto. Il lavoro che è stato fatto è sotto gli occhi di tutti e io credo e spero che se oggi qualche squadra sia interessa è anche per questo motivo».

