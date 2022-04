Coppa Italia C, il guardalinee di Partinico Francesco Cortese designato per la finale Sudtirol-Padova

C'è un pò di Sicilia nella finale di ritorno di Coppa Italia di serie C. La gara tra Sudtirol e Padova, in programma questa sera (mercoledì 6 aprile) allo stadio "Druso" di Bolzano, sarà diretta dall'arbitro Ermanno Feliciani di Teramo. Ad assistere il direttore di gara anche Francesco Cortese, guardalinee 33enne, nato a Partinico, in provincia di Palermo. Il secondo asisstente Khaled Bahri della sezione di Sassari. Quarto ufficiale Michele Di Cairano della sezione di Ariano Irpino.

"Sarà un mercoledì speciale per tutta la Sezione dell'Associazione italiana arbitri (Aia) di Palermo ed in particolare per il suo Assistente alla CAN C Francesco Cortese - si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook dell'Aia Palermo - Quest'ultimo, sarà impegnato, a Bolzano, nella prestigiosa ed importante finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C. La Sezione Arbitri di Palermo non farà mancare il suo sostegno ed affetto al giovane collega, augurando a lui un grandissimo 'in bocca al lupo' per la prestigiosa designazione".

Cortese, è arbitro dalla stagione 2009/2010. Nel luglio 2011 è stato inquadrato nel ruolo di assistente arbitrale. Dopo tre stagioni nel campionato regionale di Promozione ed Eccellenza, nel luglio 2014 è stato promosso al campionato nazionale di serie D e poi in Lega Pro.

