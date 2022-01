Baldini: «Per 80 minuti il Palermo padrone del campo»

«Per 80 minuti il Palermo è stato padrone del campo»: Silvio Baldini a fine partita è conscio che il suo Palermo ha perso un’occasione. Ma è contento della squadra che ha visto sul terreno di gioco del Catanzaro, dove la partita è finita 0-0, ma se c’era una squadra che doveva vincerla, quella era la formazione rosanero.

Baldini finalmente ha debuttato dopo un mese di stop, fra sosta natalizia e proroga pandemica. Ha ritrovato il gusto del campo. E soprattutto ha visto su quel campo una squadra in grado di lottare. «Mi è piaciuto il carattere - dice l’allenatore -. Venire qui con questo atteggiamento e coraggio è importante, soprattutto se si pensa che lavoriamo tutti assieme solo da martedì. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Con questo modo di fare andremo lontano».

Non sono tutte rese e fiori, però, è finita soltanto 0-0 e il gioco non è stato sempre entusiasmante, soprattutto nel primo tempo. «Son tante le cose da migliorare - ammette Baldini - il calcio non è così semplice. Una cosa che chiedo è di migliorare sotto l’aspetto del palleggio». Gli chiedono di chi è rimasto soddisfatto in particolare, ma l’allenatore toscano non vuole fare nomi, i suoi giocatori li accomuna tutti in un unico applauso.

