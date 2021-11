Il Palermo insegue il Bari e col Picerno punta alla terza vittoria in trasferta

Non cambiano i punti che distanziano il Palermo dalla vetta del campionato di serie C. Sono quattro le lunghezze che il Bari capolista ha in più dei rosanero: i biancorossi di Mignani non hanno fallito la vittoria nel derby pugliese di domenica in casa della Fidelis Andria. Un 3-0 netto che la dice lunga sul periodo di forma di Antenucci e compagni. Identico score per il Palermo che sabato ha superato la Paganese senza particolari affanni, evidenziando solidità in difesa (con il tris composto da Buttaro, Marconi e Perrotta i rosa hanno subito solo un gol in 6 incontri), una buona costruzione del gioco a centrocampo e la fluidità unità alla vena realizzativa che conferma il reparto d'attacco. Fella, Soleri e Brunori le firme del successo sulla Fidelis, bene anche i subentrati nel corso del match (Floriano e Silipo). Accardi è definitivamente recuperato e, oltre ad avere abbondanza nel reparto offensivo, il tecnico Giacomo Filippi potrebbe fare i conti anche con gli altri reparti che, praticamente, possono disporre di tutti gli elementi in organico.

Domenica la sfida al Picerno

Domenica 28 si torna in campo per la sedicesima giornata. De Rose e compagni andranno a far visita (ore 14.30) al Picerno nel match in programma allo stadio "Alfredo Viviani" di Potenza. L'obiettivo è la terza vittoria in trasferta dopo i successi con Vibonese e Fidelis Andria. I lucani occupano la tredicesima posizione con 17 punti, l'ultimo dei quali conquistato al "Partenio" di Avellino nell'1-1 contro i biancoverdi di Braglia. Rendimento negativo per il Picerno di Leo Colucci che nelle ultime 5 gare in campionato ha collezionato tre pareggi e due sconfitte. In casa i rossoblù hanno totalizzato 8 punti (su 17 totali). I migliori marcatori della squadra sono Gerardi, Pitarresi e Vivacqua, tutti con 2 reti. Lo scorso 21 agosto le squadre si sono sfidate al "Barbera" per la Coppa Italia di C con il successo dei rosanero per 4-1.

Le probabili formazioni

AZ PICERNO (4-4-2): Viscovo; De Franco, Allegretto, Guerra, Finizio; De Cristofaro, Pitarresi, Terranova, De Marco; Reginaldo, Gerardi.

Allenatore: Colucci

PALERMO (3-5-2): Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotta; Almici, Dall’Oglio, De Rose, Odjer, Valente; Fella, Brunori.

Allenatore: Filippi

