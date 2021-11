Palermo Calcio a 5 in vetta al girone. Zapparata: “Ottimisti per il passaggio del turno”

Il Palermo calcio a 5 è sempre primo in classifica in Coppa Italia nel proprio girone, dopo il pareggio di sabato scorso contro gli Eightyniners e mister Roberto Zapparata è già concentrato sul prossimo step: "Siamo ottimisti in ottica passaggio del turno: restiamo primi, con 4 punti, nel girone eliminatorio insieme agli Eightyniners. Il nostro cammino in Coppa Italia dipende dal risultato della prossima gara contro lo Sporting Alcamo Onlus". Il match è in programma il 27 novembre.

Tornando all’ultima partita, per il coach si è trattato di un "Pareggio giusto, nel primo tempo siamo stati bravi nella circolazione della palla e ad occupare gli spazi. Nella seconda frazione, invece, non siamo riusciti a tenere alto il baricentro regalando terreno agli avversari che, in occasione di una ripartenza, sono stati abili a trovare la rete del pareggio"

Tra futuro e passato, Zapparata si concentra sul presente: "In questo momento - conclude - bisogna stringere i denti e convivere con l'emergenza infermeria; tanti i giocatori fermi ai box per infortunio. Dobbiamo essere bravi a valorizzare i nostri giovani senza tuttavia caricarli troppo di responsabilità. Bruciarli, infatti, sarebbe deleterio per noi in questo momento della stagione".

