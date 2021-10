Torna Tgs Studio Stadio, attesa in tv per la prima trasferta vincente del Palermo

La faticosa vittoria sulla Virtus Francavilla ha rinfrancato il morale del Palermo che ora è atteso dalla trasferta di Vibo Valentia. Anche domenica pomeriggio (24 ottobre) Telegiornale di Sicilia si mobiliterà per seguire al meglio la squadra di Filippi, ancora a caccia del primo successo esterno della stagione.

L’ultima trasferta - a Torre del Greco contro la Turris - è stata una debacle. Ora si va dove il Palermo quest’anno ha già giocato, contro il Messina, alla seconda giornata. L’appuntamento con «Tgs Studio Stadio» è fissato per le ore 14, come al solito mezz’ora prima il fischio d’inizio del match. In studio, accanto alla padrona di casa del salottino calcistico di Tgs, Cinzia Gizzi, come di consueto ci sarà Italo Cucci, direttore editoriale di Italpress, nonché ospite fisso della rubrica di Telegiornale di Sicilia.

Anche questa puntata sarà arricchita da un parterre di ospiti d’eccezione: in collegamento si alterneranno il giornalista Nino Randazzo; l’illusionista palermitano Christian Carapezza che nei prossimi giorni si misurerà con un’altra sfida estrema di resistenza fisica con l’obiettivo di finire nel Guinness dei primati; la tifosissima del Palermo Delia Romano, tra le fondatrici di un gruppo Facebook che ospita solo tifose rosanero; Leandro Picanella che dal 26 ottobre tornerà al cinema con un film dedicato alla vita del Mago Atanus, popolarissimo mago delle tv private negli anni ’90, di cui sarà protagonista lo stesso Atanus.

Andrea Carpinteri e Claudia Perna che hanno pubblicato il libro «Tradito dal cuore» per Passione Scrittore Selfpublishing. Carpinteri è stato uno degli inviati della trasmissione di Tv8 «Ogni Mattina» condotta da Adriana Volpe. Claudia Perna, invece, ha interpretato vari ruoli al cinema e in tv dove ha partecipato anche alla nona edizione del Grande Fratello. A raccontare l’evoluzione della partita tra Vibonese e Palermo, in diretta dallo stadio «Luigi Razza» di Vibo Valentia, ci sarà Giovanni Di Marco, con le immagini dal campo nel pre e nel post partita. Al termine dell’incontro, in diretta le interviste ai protagonisti della sfida.

Come di consueto, lunedì doppio appuntamento, di mattina in radio e in serata in televisione. Sulle frequenze di Rgs, a partire dalle 7.30 ci sarà il «Bar dello Sport» (e dalle 8 contemporaneamente su Telegiornale di Sicilia). Un’ora e mezza di discussione con gli interventi in diretta degli appassionati, sui temi scaturiti dalla undicesima giornata di campionato e soprattutto dal match tra Vibonese e Palermo.

I commenti, le analisi e le risposte ai quesiti posti dai radioascoltatori, saranno affidati a Giovanni Di Marco che soddisferà la curiosità dei tifosi, i quali avranno modo di prenotarsi attraverso il numero 3351356928. Basterà inviare un messaggio tramite WhatsApp per essere richiamati e poter dire la propria opinione in diretta.

In serata si torna in tv con «Tgs Studio Sport», in onda alle 21.20 e in replica dopo le 23.30. La rubrica di approfondimento di Tgs come di consueto prevede analisi e commenti, le voci dei protagonisti del week-end e tutti i gol della giornata. Il tema principale della puntata sarà Vibonese-Palermo, ma si parlerà anche delle difficoltà del Catania, sempre più in crisi e a rischio penalizzazione, che dopo il pareggio casalingo con l’Avellino sarà di scena a Viterbo contro il Monterosi Tuscia.

E del Messina che ha pareggiato in casa con la Vibonese nel turno infrasettimanale e domenica giocherà a Castellammare di Stabia, contro la Juve Stabia che dopo la sconfitta di Monopoli ha deciso di esonerare Novellino. Ad analizzare il tutto con Giovanni Di Marco ci sarà l’ex allenatore della di Bisceglie e Avellino, Giovanni Bucaro, palermitano, da giocatore protagonista con il Foggia di Zeman. Da Messina, in collegamento video, ci sarà Antonio Sangiorgi, giornalista che da anni racconta il calcio peloritano attraverso le frequenze di Rtp.

Da Catania, invece, si collegherà con gli studi di Palermo il direttore artistico di Tgs, Salvo La Rosa. In scaletta anche il punto sul campionato di Serie A a cura di Franco Zuccalà.

© Riproduzione riservata