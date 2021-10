Turris-Palermo, i rosanero alla ricerca della vittoria esterna: le probabili formazioni

Il Palermo cerca la vittoria fuori casa. I rosanero, a Torre del Greco, tenteranno oggi di conquistare i tre punti contro la Turris per continuare la striscia vincente in campionato e la corsa al Bari. Filippi, però, dovrà fare a meno di diversi giocatori fermati da infortuni; mancheranno Valente, Buttaro, Almici, Accardi, Marconi e Silipo, convocato, difficilmente andrà in campo a causa dei dolori alla caviglia.

Nel Palermo non ci sarà Marconi, al suo posto in difesa Peretti. A centrocampo, accanto a De Rose ci dovrebbe essere Odjer, mentre in attacco confermato Brunori. Accanto al bomber ci dovrebbero essere Floriano e Fella.

La Turris ha gli stessi punti dei rosanero ma ha segnato e subìto tanto, pareggiando una sola volta su otto gare. In attacco confermati i bomber Leonetti e Giannone, e Tascone pronto con gli inserimenti. La partita inizierà alle 14,30.

Le probabili formazioni

TURRIS: Perina; Esempio, Lorenzini, Manzo; Ghlislandi, Franco, Tascone, Varutti; Giannone, Santaniello, Leonetti. Allenatore: Caneo

PALERMO: Pelagotti, Lancini, Peretti, Perrotta; Doda, De Rose, Odjer, Giron; Floriano, Brunori, Fella. Allenatore: Filippi

Arbitro: Giaccaglia di Jesi

