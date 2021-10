Il calcio su Tgs: doppio appuntamento per tifare per il Palermo

Dopo la vittoria in casa contro il Foggia di domenica scorsa, il Palermo torna in campo per la nona giornata di campionato, alla ricerca della prima vittoria in trasferta, contro la Turris.

A partire dalle 14, su Tgs, Tgs Studio Stadio. Cinzia Gizzi e Italo Cucci in studio, Giovanni Di Marco in diretta dall’ “Amerigo Liguori” di Torre del Greco. Gli ospiti della puntata: l’ex calciatore, con un trascorso alla Turris, e allenatore, Giacomo Modica, l’avvocato Alessandro Palmigiano, grande tifoso del Palermo; la cantante Francesca Alotta, concorrente in queste settimane di Tale e quale show su Rai1; i giovani del Fai che per “Le Giornate FAI d’autunno ” nel week end apriranno al pubblico anche lo stadio “Renzo Barbera” di Palermo; il regista Paolo Santolini, che ha diretto il film evento “Il Migliore. Marco Pantani”.

Gabriele Messina accoglierà i messaggi, le foto e i video dei nostri telespettatori, inviati al 3351356928.

Domani sera (lunedì 18 ottobre) nuovo appuntamento con Tgs Studio Sport, in onda alle 21,20 e in replica alle 23.30 sempre su TGS. La rubrica di approfondimento condotta da Giovanni Di Marco, in scaletta non solo i commenti ma anche le voci dei protagonisti del week-end e tutti i gol della giornata.

Ad analizzare la sfida dei rosanero con la Turris ci sarà Mimmo Giacomarro, ex allenatore della formazione di Torre del Greco. Ma si parle-rà anche delle altre formazioni siciliane. Da Catania, in collegamento, il direttore artistico di Tgs, Salvo La Rosa. Da Messina, invece, Antonio Sangiorgi, giornalista che da anni racconta il calcio peloritano attraverso le frequenze di Rtp.

