Verso Turris-Palermo, tante assenze in casa rosanero: Brunori inamovibile in attacco

Il Palermo torna in campo domani alle 14.30 allo stadio “Amerigo Liguori” di Torre del Greco nel match contro la Turris valido per la nona giornata di Serie C. La bella vittoria casalinga contro il Foggia ha dato davvero una boccata d'ossigeno (e punti) a tutto l'ambiente che si aspetta di rivedere il gioco (e i gol) ammirati nella sfida ai "satanelli" di Zeman. Sono ancora tante le assenze in casa rosanero alle quali deve far fronte il tecnico Giacomo Filippi. Non sarà della partita Marconi, alle prese con un problema fisico. La lista degli indisponibili comprende anche Accardi, Almici e Valente.

I 19 convocati

Ecco i 19 convocati rosanero per la gara contro il Foggia: 1 Pelagotti, 3 Giron, 5 Marong, 7 Floriano, 9 Brunori, 10 Silipo, 11 Dall’Oglio, 12 Massolo, 16 Mannina, 17 Luperini, 19 Odjer, 20 De Rose, 23 Fella, 27 Soleri, 31 Corona, 33 Perrotta, 54 Peretti, 77 Doda, 79 Lancini.

Ancora dubbi in difesa per Filippi

Nel reparto arretrato si registra il numero più alto di giocatori indisponibili. Scacchiere da decifrare quindi per Filippi che dovrebbe optare per Perrotta sulla sinistra, Lancini centrale e sulla corsia di destra dovrebbe giocare Perrotta. Porobabile, quindi, l'avvio dalla panchina per Marong.

A centrocampo confermato il blocco visto con il Foggia

A centrocampo il tecnico rosanero dovrebbe confermare a piene mani il blocco che ha giocato contro il Foggia. Doda sulla destra e sul fronte opposto ci sarà Giron. Al centro del reparto agiranno capitan De Rose e Odjer, quest'ultimo gettonatissimo dopo la brillante prova contro i pugliesi.

Brunori inamovibile al centro dell'attacco

Il pacchetto offensivo registra la precaria condiione fisica del numero 10 Silipo che comunque figura nella lista dei convocati. Brunori sta confermando il proprio valore con continiutà di rendimento e (soprattutto) gol. Alle spalle dell'ex Juventus U23 agiranno Floriano e Fella.

Filippi: "Contro la Turris un test importante"

Filippi, nella conferenza pre-match presenta l’avversario: “La Turris mi piace molto, gioca in maniera sfrontata. Sarà una gara da prendere con le pinze, ci siamo allenati bene, dobbiamo avere sin dai primi minuti un atteggiamento forte. Non è una partita della verità ma è un test importante. Gli infortuni? sono delle forze che vengono a mancare. Speriamo che nei prossimi giorni rientrino tutti. La squadra sta bene fisicamente, sotto l’aspetto degli acciaccati non cambia nulla rispetto alla scorsa partita. Giocare nel sintetico non sarà un problema, dobbiamo ripetere la prestazione di Castellammare di Stabia”. Il tecnico analizza i singoli giocatori. “Silipo sta molto meglio rispetto a quello che poteva sembrare. Ha lavorato sodo e ha fatto differenziato. Le sensazioni sono positive e averlo a disposizione sarà un’arma in più. Odjer e De Rose insieme possono coesistere nonostante siano molto simili. Sono molto soddisfatto di Fella. È un giocatore che si impegna molto e dà tanto al gruppo. Il gol arriverà, deve stare sereno”.

I 24 convocati della Turris

All’esito della seduta di rifinitura effettuata dal gruppo allo stadio “Liguori”, sono 24 i calciatori convocati dal tecnico Caneo e dal suo staff per la gara contro il Palermo. Agli indisponibili Lame e Nunziante si aggiunge Francesco Di Nunzio, squalificato per un turno. Ecco l’elenco. Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina; Difensori: Esempio, Lorenzini, Loreto, Manzi, Varutti, Zanoni; Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Ghislandi, Giofré, Iglio, Palmucci, Tascone; Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Longo, Pavone, Santaniello, Sartore.

Le probabili formazioni

TURRIS (3-4-3): Perina; Manzi, Lorenzini, Esempio; Ghislandi, Franco, Tascone, Varutti; Giannone, Santaniello, Leonetti.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Peretti, Lancini, Perrotta; Doda, De Rose, Odjer, Giron; Fella, Floriano; Brunori.

