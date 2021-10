Il Palermo sbarca su Amazon Prime: accordo tra la piattaforma ed Eleven Sports per le partite

Le partite del Palermo calcio potranno essere seguite su Amazon Prime. È il risultato di un accordo tra la piattaforma ed Eleven Sports, già broadcaster ufficiale del campionato di Lega Pro. È stata proprio quest'ultima a renderlo noto attraverso un comunicato. Si tratta di un accordo che prevede “la diretta di 10 match a giornata di Serie C, dei playoff e playout, oltre alle migliori partite di Coppa Italia”.

Serie C su Amazon Prime, il comunicato

“Siamo orgogliosi di annunciare la distribuzione del canale Eleven Sports su Amazon Prime Video Channels che rappresenta una tappa importante nel nostro percorso di crescita e consolidamento nel nostro mercato”- ha aggiunto Giovanni Zurleni Amministratore Delegato di Eleven Sports – “Poter distribuire i nostri contenuti anche attraverso questo servizio streaming ci stimola ogni giorno a fare meglio per portare le storie dello sport in tutte le case, su tutti i device, in ogni momento”.

Serie C su Amazon Prime, canali dedicati

L’accordo consentirà pertanto ai clienti Prime in Italia di vedere in diretta le partite in diretta, tra cui quella del Palermo, attraverso canali dedicati e in differita. Inizialmente è prevista la diretta di 10 match a giornata di Serie C, dei playoff e playout, oltre alle migliori partite di Coppa Italia.

Serie C su Amazon Prime, come vedere le partite

Eleven Sports sarà disponibile su Prime Video Channels tramite sottoscrizione di un abbonamento mensile e si potrà scegliere attraverso quale mezzo abbonarsi e su quale device (Tv o Mobile) per seguire le partite.

© Riproduzione riservata