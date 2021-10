Mirri: "Gli investitori guardano con interesse il Palermo, ma ci vuole del tempo"

Risalito al terzo posto grazie al tris casalingo rifilato al Foggia, il Palermo guarda ora alla sfida di domenica contro la Turris ma a tenere banco sono ancora le vicende extra campo. La trattativa tra Dario Mirri e il fondo con sede a Londra per la cessione della società va avanti ma è ancora presto per capire quando si potrà chiudere l'affare.

A parlarne è stato lo stesso presidente rosanero in occasione della conferenza stampa per la presentazione delle giornate del Fai: "Rispetto ai mesi passati gli investitori stanno guardando finalmente con interesse il Palermo - ha detto Mirri -. È chiaro che è un percorso che richiede del tempo, per fare le cose fatte bene come vogliamo fare noi".

"L’obiettivo è trovare dei veri e propri investitori che credano che il Palermo possa essere un volano - ha aggiunto -. Anche il fatto di aprire lo stadio al Fai, dimostra che il Palermo non è solamente una squadra di calcio ma un progetto che ha ambizioni ulteriori. Il Palermo interessa perché rappresenta la quinta città italiana".

C'è il sogno di tutti i palermitani di fare diventare Palermo quello che vorremmo che fosse, quello che dev'essere e quello che è stata, perché Palermo è stata una capitale della cultura. Quindi l’obiettivo è trovare investitori che credano come noi che il Palermo abbia questa opportunità", ha concluso il numero 1 del Palermo.

