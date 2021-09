Palermo, obiettivo continuità contro la Juve Stabia: allenamenti sul campo del Cus

Vincere è la migliore medicina per guarire. Vincere ti aiuta ad andare avanti e soprattutto ad acquisire maggiore coraggio e consapevolezza dei propri mezzi. Se quella di ieri è stata la vittoria della svolta “lo scopriremo solo vivendo” ma di certo c’è che il successo sul Campobasso ha consegnato al Palermo tre punti pesanti.

I rosanero infatti restano ancora agganciati –seppur negli ultimi vagoni – al treno delle grandi e il Bari primo in classifica dista solo cinque punti. E' pur vero che prima del Palermo c’è una fascia di squadre, comunque tutte separate da pochi punti. Insomma, è presto per fare bilanci.

La prossima sfida della banda di Filippi sarà quella di lunedì sul campo della Juve Stabia e sarà questa la prima vera prova di maturità per la compagine siciliana. In vista di questo match – in programma nel Monday night della serie C - i rosanero hanno svolto il primo allenamento settimanale sul campo del Cus e per alcuni mesi usufruiranno della struttura per le sedute mattutine.

Il Palermo, in questi primi mesi della nuova stagione, si è sempre allenato al “Renzo Barbera”. Lo stadio, però, al momento è in “manutenzione”: la ditta Palumbo, infatti, sta procedendo con i lavori di risemina sul prato. Quindi la nuova casa “mattutina” del Palermo sarà appunto il Cus.

© Riproduzione riservata