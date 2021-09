Palermo-Campobasso 2-1, la diretta: Rossetti accorcia le distanze, partita riaperta

La partita minuto per minuto

59': ammonito Odjer

58': angolo di Silipo e testa di Soleri che però non trova lo specchio della porta

57': nel Palermo fuori Almici e Luperini, dentro Doda e Dall'Oglio

56': ammonito Sbardella

54': GOL DEL CAMPOBASSO, ROSSETTI. Bella azione personale del numero 9 molisano che salta Lancini, entra in area e con il destro batte Pelagotti non impeccabile nella circostanza. Campobasso di nuovo in partita

49': Palermo che inizia all'attacco questo secondo tempo

46': INIZIA LA RIPRESA

45'+1: FINE PRIMO TEMPO

45': 1 minuto di recupero

43': ESPULSO GIUNTA. Giunta sgambetta e mette giù Soleri, secondo giallo per lui. Campobasso in 10

41': ancora Vitali, defilato cerca un potente sinistro, palla fuori ma il Campobasso ora è pericoloso

40': fallo su Vitali, ammonito Luperini

38': altra chance per gli ospiti, Rossetti si libera di Lancini ma il suo piatto destro è debole e finisce largo

36': occasione per il Campobasso, palla a rimorchio per Vitali, conclusione murata dal muro rosanero

29': Buttaro recupera palla e la lascia a Silipo che dal limite dell'area si gira e calcia di prima intenzione, blocca Riccichini

26': ritmi ora più bassi, il Palermo amministra il doppio vantaggio

19': rosanero che in campo aperto sanno fare malissimo al Campobasso, Floriano e Silipo sugli scudi

16': Palermo vicinissimo al 3-0, contropiede velocissimo con Silipo che lancia Floriano in campo aperto, il numero 7 salta secco l'avversario e e calcia con il destro, Riccichini respinge a mano aperta

12': Floriano scatenato in questo avvio, altra azione personale e poi scarico per Odjer che non trova il tempo per la conclusione e viene fermato dalla difesa molisana

9': inizio choc per il Campobasso, messo ko da due gol nello spazio di un minuto

8': ammonito Giunta

5': GOL DEL PALERMO, VALENTE. Floriano solo davanti al portiere si fa ipnotizzare ma sul pallone vagante arriva Valente che con il destro a giro firma il raddoppio. Partenza incredibile del Palermo

4': GOL DEL PALERMO, SILIPO. Iniziativa di Floriano che entra in area e serve Lancini, il difensore rosa appoggia all'indietro per Silipo con il sinistro fulmina Raccichini.

2': calcio di punizione per il Campobasso, Rossetti non aggancia il cross basso e palla che si perde sul fondo

1': INIZIA LA PARTITA

---------------------------------------------------------------------------------------------

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Campobasso, valevole per la sesta giornata del campionato di serie C 2021-2022, in programma alle ore 18.

PALERMO: 1 Pelagotti; 25 Buttaro, 79 Lancini, 15 Marconi; 29 Almici, 19 Odjer, 17 Luperini, 30 Valente; 10 Silipo, 7 Floriano (cap.); 27 Soleri. A disposizione: 12 Massolo, 3 Giron, 5 Marong, 9 Brunori, 11 Dall’Oglio, 20 De Rose, 23 Fella, 31 Corona, 33 Perrotta, 54 Peretti, 77 Doda. Allenatore: Filippi.

CAMPOBASSO: 1 Raccichini, 2 Sbardella, 3 Vanzan, 5 Menna, 6 Dalmazzi, 7 Bontà (cap.), 9 Rossetti, 10 Emmausso, 18 Candellori, 19 Giunta, 37 Vitali. A disposizione: 12 Zamarion, 22 Coco, 4 Nacci, 11 Pace, 13 Martino, 14 Di Francesco, 16 Tenkorang, 17 De Biase, 20 Ciocca, 21 Liguori, 23 Fabriani, 30 Magri. Allenatore: Cudini.

Arbitro: Scatena (Avezzano). Assistenti: Cataldo (Bergamo) - Stringini (Avezzano). Quarto ufficiale: Fichera (Milano).

