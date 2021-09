Palermo-Catanzaro, dalle 14 torna il tifo della "curva" di Tgs Studio Stadio

Di nuovo in casa. Dopo l’incoraggiante vittoria in Coppa Italia col Monopoli, il Palermo riceve al Barbera il Catanzaro, una delle big del campionato, che per altro sarà anche la prossima avversaria in Coppa dei rosanero (ottavi di finale, 3 novembre). La squadra di Filippi ha recuperato un po’ di morale dopo la batosta subita a Taranto sabato scorso.

Il primo appuntamento in televisione è per oggi pomeriggio con Tgs Studio Stadio, a partire dalle 14. In studio, assieme a Cinzia Gizzi, padrona di casa del salottino calcistico di Tgs, ci sarà come al solito Cucci, direttore editoriale di Italpress, e ormai noto conoscitore di questioni rosanero.

Anche questa settimana tanti ospiti in collegamento, a cominciare dall’ex terzino del Palermo Pasquale Lo Giudice che da direttore sportivo a Catanzaro ha vinto un campionato di C. Interverranno anche Fabio Corsini, ideatore dell'evento La domenica Favorita; Giusi Battaglia, in onda con la nuova serie di Giusina in Cucina, la Sicilia in tavola; l’attore Salvo Piparo; il presidente della Fidal Sicilia, Totò Gebbia. In diretta dallo stadio Renzo Barbera ci sarà Giovanni Di Marco.

Domani appuntamento in radio e in tv. Su Rgs in onda dalle 7.30 il Bar dello Sport (dalle 8 anche su Tgs): conduce Agostino Di Stefano, con i commenti, le analisi e le risposte agli ascoltatori di Benedetto Giardina. Chi vuole può prenotarsi al 335.1356928.

In serata si torna in tv con Tgs Studio Sport, in onda alle 21.30 e in replica dopo la mezzanotte. La rubrica di approfondimento condotta da Giovanni Di Marco. Gli ospiti: Sandro Porchia, ex responsabile del settore giovanile del Palermo. Da Messina, in collegamento, Antonio Sangiorgi, giornalista che da anni racconta il calcio peloritano attraverso le frequenze di Rtp. Da Catania, invece, il direttore artistico di Telegiornale di Sicilia, Salvo La Rosa. In scaletta anche il punto sulla Serie A a cura di Franco Zuccalà.

