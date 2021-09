Palermo, Filippi dopo il pari nel derby con l'Acr Messina: "Brutto approccio, bene la ripresa"

Arrivano le parole di Giacomo Filippi. Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa per commentare il pari nel derby contro il Messina.

“Era la partita che ci aspettavamo, l’approccio non mi è andato giù – inizia il tecnico -. Il campo era lo stesso per noi e per loro, abbiamo iniziato male, poi nel secondo tempo le cose sono cambiate. Non possiamo regalare niente a nessuno, mi è piaciuta la voglia di poterla vincere anche col rischio di perderla”.

“Nell’intervallo ho detto ai ragazzi che potevamo ribaltarla – continua Filippi -, eravamo sotto solo 1-0 nonostante tutti gli errori che abbiamo fatto. Peretti ha preso una pallonata all’occhio e fatica a vedere, mentre Marconi ha subito una botta al ginocchio. Speriamo niente di grave per entrambi. C’è un accanimento di sfortuna nel reparto difensivo“.

Sulla partita: “Il nostro pressing è stato sbagliato, il Messina ne ha approfittato e ha riempito gli spazi che abbiamo lasciato. Nel secondo tempo abbiamo alzato i ritmi, ma non potevamo giocare palla a terra per le condizioni del campo. Abbiamo optato per i lanci lunghi per sfruttare le debolezze della loro difesa”

© Riproduzione riservata