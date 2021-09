È il giorno di Acr Messina-Palermo, pochi cambi per Filippi: probabili formazioni e dove vedere la partita

Gli indizi ci sono ma oggi il Palermo è alla ricerca della prova. Nel derby di Vibo contro il Messina, i rosanero vogliono dimostrare di poter essere inseriti nella griglia dei favoriti per la promozione diretta in B.

E’ tempo di derby, alle 17,30 (in diretta anche su Sky Sport) il Palermo dopo l’esordio vincente contro il Latina, va già alla ricerca della seconda vittoria in campionato. Non mancano le insidie, l’Acr Messina è una neopromossa ma ha carattere e qualità e sicuramente se si eviteranno black-out come quello di Pagani, i giallorossi potrebbero anche disputare un buon torneo.

Ma il Palermo oggi deve già ruggire per dare un segnale di forza e far intendere che tra le “favorite” per la vittoria finale c’è anche lui. Il mercato del resto è stato condotto con diligenza e ha comunque regalato giocatori d’esperienza e di qualità. Prima convocazione per l’ultimo arrivato Perrotta, partirà dalla panchina ma potrebbe trovare spazio a gara in corso qualora ce ne fosse bisogno.

Filippi cambierà poco rispetto alla squadra che ha vinto all’esordio, in avanti si punterà su Brunori che sarà affiancato da due trequartisti, ovvero Floriano e uno tra Dall’Oglio e Fella, anche se Silipo scalpita e ambisce ad una maglia da titolare. Pochi dubbi a centrocampo, si va verso la conferma di Almici-Giron sulle corsie esterne e il duo Luperini-De Rose al centro. Il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Peretti sul centro-destra, Lancini perno centrale e il rientrante Marconi sul centro-sinistra. A Vibo saranno presenti solo i tifosi del Messina ma in vendita sono stati messi 2500 biglietti.

Le probabili formazioni di Messina-Palermo

MESSINA (4-4-2): Lewandowski; Morelli, Celic, Carrillo, Sarzi Puttini; Simonetti, Damian, Konate, Matese; Balde, Adorante.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Peretti, Lancini, Marconi; Almici, De Rose, Luperini, Giron; Dall’Oglio (Fella), Floriano; Brunori.

