Dall'Oglio pronto a vincere col Palermo: "Pazienza se a Catania mi fischieranno"

Obiettivo promozione. Il neo centrocampista rosanero Giacomo Dall’Oglio, in sala stampa, si mostra assolutamente fiducioso sulle potenzialità del Palermo alla vigilia dell’inizio di stagione: “Le impressioni sono molto positive, Palermo è una delle piazze più importanti in Sicilia insieme al Catania. Giocare in questo stadio è una grande emozione, la prima volta mi è venuta soggezione – dice il centrocampista – possiamo anche puntare alla promozione".

Per lui c'è un contratto di un anno con opzione in caso di promozione. "Credo molto in me stesso, penso che se faccio una bella stagione è interesse della società rinnovarmi il contratto. Possiamo fare un campionato di vertice e andare in B. Con Filippi ho un bellissimo rapporto, mi conosce e saprà come sfruttarmi meglio. Io cerco di dare il massimo e metterlo in difficoltà, il centrocampo è molto forte".

Arrivato dal Catania, il suo addio ha lasciato l'amaro in bocca in terra etnea. "Ho sentito Mascara e gli ho chiesto delle cose. Alla fine questo è il nostro lavoro. Non ho niente contro il Catania, ho dato il 100% ma quest’anno cercherò di fare il meglio”.

Dall’Oglio non teme i fischi del Massimino dopo il suo passaggio dal Catania al Palermo: “Noi viviamo di emozioni. Palermo è una piazza molto calorosa e mi piace la pressione, non è un problema se al ‘Massimino’ mi fischieranno. Concorrenza? Una squadra forte ha un grande organico, De Rose e Luperini hanno fatto una bella stagione. Io mi metto a disposizione e darò il 100% ma le scelte sono dell’allenatore”.

