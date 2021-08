Coppa Italia prova generale per il Palermo, col Picerno ballottaggi in attacco

La Coppa Italia di C come prova generale per il campionato, l’usato sicuro per avvicinarsi a questo inizio di stagione. A due giorni dalla prima partita ufficiale del Palermo, Filippi ha lavorato sui concetti che lo hanno accompagnato per tutta l’estate, sulla scia di quanto si è visto negli ultimi mesi della passata stagione.

Per la gara col Picerno, dunque, via libera al 3-4-2-1 con alcuni ballottaggi ancora in corso, in particolare per quanto riguarda il reparto avanzato. Se a centrocampo, viste le assenze per infortunio di Accardi e Valente, le scelte sono già fatte con Almici e Giron ad agire sugli esterni e la rodata coppia centrale formata da De Rose e Luperini, Filippi ha l’imbarazzo della scelta dalla trequarti in su, dove l’unico sicuro di partire dal primo minuto al momento sembra essere Floriano.

Accanto a lui, dietro all’unica punta, Fella favorito su Silipo. Mentre per il ruolo di attaccante centrale Brunori sembra avere qualche chance in più rispetto a Soleri. Quest’ultimo, però, dopo il ritiro estivo e dal ritorno della squadra in città ha fatto vedere ottimi miglioramenti dal punto di vista fisico, dopo un inizio un po’ balbettante proprio perché alla ricerca della migliore condizione. Inoltre, rispetto a Brunori, Soleri da più tempo è integrato al nuovo gruppo e, dunque, questo fattore non lo esclude dalla corsa per una maglia da titolare.

Si è allenato anche il nuovo arrivato Dall’Oglio. Per l’ex Catania sono i primi giorni di lavoro coi nuovi compagni e per sabato Filippi dovrebbe portarlo in panchina. Ieri doppia seduta di allenamento con palestra, tattica e partitella 10 contro 10 alla mattina, mentre nel pomeriggio video e poi esercitazioni sulla difesa. Ancora a parte Accardi (risentimento muscolare) e Valente (botta al quinto dito del piede destro), i quali stanno intensificando i carichi di lavoro. Entrambi, però, saranno risparmiati dall’impegno di sabato.

