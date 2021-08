Brunori giovedì a Palermo, l'attacco rosanero è completo

Ormai è fatta, Matteo Brunori è virtualmente un nuovo giocatore del Palermo. L’attaccante giovedì si aggregherà ai suoi nuovi compagni in occasione dell’inizio della preparazione della squadra rosanero al Barbera.

Brunori attualmente è in isolamento a causa della positività al Coronavirus di un suo attuale compagno alla Juventus U23. I tempi tecnici lo vogliono a Palermo per la ripresa degli allenamenti.

Il suo arrivo va a completare il reparto offensivo del Palermo, Giacomo Filippi ha varie alternative e sta strutturando il telaio della squadra.

Intanto i rosa dopo il ritiro a San Gregorio Magno riaccenderanno i motori giovedì al Barbera. Domenica 8 verrà giocata invece un'altra amichevole, alle 17.30, allo Stadio Comunale Generale Gaeta di Enna, il Palermo sarà ospite dell'Enna Calcio, per una gara amichevole con la formazione siciliana che milita nel campionato regionale di Eccellenza.

L’accesso al match organizzato dal club ennese sarà aperto al pubblico per un numero massimo di 900 persone, 400 in tribuna e 500 in gradinata. Tanti infatti sono i posti disponibili per l'occasione, nei limiti della normativa COVID vigente. Per l’accesso allo stadio sarà necessario essere in possesso del biglietto nominativo, accompagnato dal green pass o dell’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore prima dell’incontro, come previsto dall’art 4 del DL 105/2021 in vigore dal 6 agosto 2021. In mancanza di tali requisiti, che saranno appositamente verificati dal personale addetto, non sarà consentito l’ingresso all’impianto sportivo, anche se in possesso del biglietto.

I biglietti, che avranno il costo di euro 3 per la gradinata ed euro 5 per la tribuna, saranno disponibili in prevendita con posto preassegnato a partire da giovedì 5 agosto ore 15.00 e fino a domenica 8 agosto ore 17.30 presso lo Sport Caffè’ di Fontanazza Massimo in via IV Novembre ad Enna. Nella giornata di domenica 8 agosto, gli eventuali tagliandi ancora disponibili saranno acquistabili al botteghino dello stadio di Enna dalle 15.00 alle 17.30.

