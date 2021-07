Palermo pronto a dire addio a Lucca: l'attaccante è vicino al Pisa. Anche Saraniti ai saluti

È ormai questione di giorno, forse di ore e poi Lorenzo Lucca lascerà il Palermo per approdare al Pisa. La trattativa tra le due società è ben avviata e nelle prossime ore ci potrebbero essere degli sviluppi definitivi. Lucca si dovrebbe trasferire al Pisa a titolo definitivo per una cifra intorno ai due milioni di euro più possibili bonus che la società toscana potrebbe versare al Palermo in caso di raggiungimento di determinati obiettivi.

Lucca sta quindi per fare il salto di categoria e giocare in B, anche se per lui si pensava addirittura ad una possibile serie A. Sta per lasciare il Palermo definitivamente anche Andrea Saraniti che in una storia su instagram ha scritto: “Bye bye Palermo ci rivedremo presto, questa è una promessa”.

L’attaccante interessava a più squadre di Serie C, tra cui Gubbio e Taranto in pole position. In entrata invece si avvicina Giuseppe Fella, accordo trovato con la Salernitana e nelle prossime ore l’ex Avellino potrebbe diventare un nuovo giocatore rosanero. Si cerca, infine, un ulteriore rinforzo per l’attacco: i nomi sono sempre i soliti, da Luca Pandolfi a Pietro Cianci.

