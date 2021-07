L'ex campione del mondo Zaccardo torna a Palermo

Ha vinto una coppa del mondo, ha giocato nelle migliori squadre europee, ha collezionato assist e gol, esperienza e qualità: semplicemente Cristian Zaccardo. L’ex difensore del Palermo sarà prestigioso ospite del Giovanni Tedesco Summer Camp presso il centro sportivo Monreale Calcio.

Zaccardo che ha anche vinto uno scudetto con i tedeschi del Wolfsburg, parteciperà ad una seduta d’allenamento assieme a Giovanni Tedesco, “regalando” consigli ai prossimi futuri campioni. Un’occasione da non perdere, Zaccardo sarà in campo nella struttura di via Badia mercoledì 7 luglio.

© Riproduzione riservata