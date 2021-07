Il Palermo mette a segno il primo colpo: ufficiale l'ingaggio di Maxime Giron

Arriva il primo acquisto per il Palermo. Da oggi è ufficiale l’ingaggio di Maxime Giron. L’ex esterno del Bisceglie era già arrivato nei giorni scorsi in città per superare le visite mediche e apporre la firma sul contratto. Il laterale, preso a parametro zero, ha firmato un contratto valido fino al 2023.

Di seguito il comunicato ufficiale del club rosanero: “Il Palermo comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Maxime Giron. Il difensore, nato in Francia il 15 settembre 1994, si è legato al club rosanero fino al 30 giugno 2023. A Maxime, il benvenuto da parte del presidente Dario Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

