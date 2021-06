Il Palermo femminile conquista la serie B, campionato dominato dalle ragazze della Licciardi

Il Palermo femminile conquista la promozione in serie B, non giocando nell'ultimo turno di campionato. La squadra chiude matematicamente al primo posto in classifica la sua stagione nel Girone D di Serie C con due turni di anticipo. Oggi le ragazze di Antonella Licciardi non sono scese in campo a causa del turno di riposo, e grazie al pareggio subito dal Chieti in casa dal Pescara, ottiene la promozione.

Il campionato è stato dominato dal Palermo che dopo aver raggiunto il primo posto alla fine del girone d’andata è rimasto in testa fino alla promozione in B, categoria dalla quale le rosanero mancavano da 6 anni.

La società del Palermo rende onore alle rosanero attraverso un post su Facebook: "Il Palermo Women è matematicamente promosso in Serie B. Complimenti alle ragazze e a tutto lo staff tecnico!". Tony Di Piazza, sul proprio profilo Facebook ha voluto ricordare l'impresa delle donne: "Palermo Women promosse in B. Complimenti alla squadra femminile e tutto lo staff per questo traguardo".

