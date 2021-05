Palermo alla ricerca di risorse economiche, Mirri: "Pronti ad affrontare la prossima stagione"

In occasione della firma a Torretta dell’accordo che ha ufficializzato la concessione pluriennale del campo comunale al Palermo, il presidente Dario Mirri è tornato a parlare.

Tema principale il futuro del club rosanero: “Nessuna novità per quanto riguarda la situazione societaria. Il recesso di Di Piazza è un passaggio più formale che sostanziale, da quando è stato comunicato la società è alla ricerca di nuove risorse. A oggi abbiamo comunque la disponibilità per affrontare la prossima stagione. Siamo assolutamente in linea con il piano triennale, pandemia permettendo. Il centro sportivo? Il centro sportivo è il fondamento su cui una società sportiva deve basarsi per arrivare a grandi risultati sportivi. Questo è il senso della giornata di oggi, abbiamo sottoscritto con la prefettura l’assegnazione pluriennale per gli spazi comunali, la valutazione tecnica sulla stagione verrà effettuata venerdì. I lavori cominceranno in estate? Ci auguriamo di sì. Aspettiamo che l’amministrazione possa darci il via per procedere in questo modo”.

