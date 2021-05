Playoff Serie C, sarà Palermo-Avellino al primo turno della fase nazionale

Sarà Palermo-Avellino al primo turno nazionale dei playoff di Serie C. La Lega Pro ha sorteggiato gli accoppiamenti e per i rosanero c’è un avversario già affrontato nel corso del girone. La gara d’andata è in programma domenica 23 maggio allo stadio “Renzo Barbera”, ore 17.30, mentre mercoledì 26 maggio si gioca al “Partenio – Lombardi”.

L'Avellino fa il suo ingresso nei playoff a partire da questa fase in quanto terzo classificato nel girone C di campionato, lo stesso del Palermo. Nei due confronti diretti di quest'anno gli irpini si sono imposti sia all'andata che al ritorno: lo scorso 11 novembre il successo per 2-0 al Barbera con reti di D'Angelo e Fella, il 7 febbraio la vittoria per 1-0 al Partenio con gol di Silvestri da metà campo e papera di Pelagotti.

In questa fase dei playoff le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso al secondo turno. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso al turno successivo le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità passerà il turno la squadra "testa di serie". Non sono previsti tempi supplementari e rigori.

Le cinque squadre che passeranno il turno si uniranno ad Alessandria, Padova e Catanzaro (seconde classificate nei loro rispettivi gironi) per disputare i quarti di finale, sempre con gara di andata e ritorno. "I playoff si confermano entusiasmanti, imprevedibili. Va dato onore anche alle squadre che sono uscite in questi primi turni. Ora siamo entrati nella fase nazionale, il livello si alza e si annunciano partite emozionanti", il commento del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli.

"Un dolore che non ci sia pubblico negli stadi, mi auguro che si possa riaprire al più presto - ha aggiunto il numero uno dei club di Serie C -. Nel frattempo, si potranno vedere le partite in diverse opzioni in tv e in streaming. Si conferma giusta e saggia la politica sulle trasmissioni delle partite con la diversificazione per prodotto e per i costi che consente a tutti coloro che lo vogliono di assistere alle partite".

Gli accoppiamenti

* Renate (testa di serie) – Matelica

* Südtirol (testa di serie) – Pro Vercelli

* Avellino (testa di serie) – Palermo

* Modena (testa di serie) – Albinoleffe

* Bari (testa di serie) – FeralpiSalò

