Palermo Calcio a 5, i rosanero battono il Casteldaccia e centrano i playoff

Risultato straordinario per il Palermo Calcio a 5: la compagine rosanero, infatti, ottiene il pass per i playoff di Serie C1 con due giornate di anticipo. Obiettivo raggiunto al termine di una superlativa prestazione in casa dell’Olimpia Casteldaccia, sconfitta 2-6 dalla squadra guidata da Zapparata.

PRIMO TEMPO

Il Palermo ritrova un paio di pedine importanti ma sono sempre i giovani a togliere le castagne dal fuoco. Il risultato viene sbloccato da Feliciello (primo sigillo stagionale); gli ospiti giocano in scioltezza e troveranno il raddoppio grazie alla rete di Baucina. Rosanero assoluti padroni del campo, supremazia territoriale che consentirà loro di portarsi sullo 0-3: a calare il tris sarà Mineo, tornato a recitare il ruolo di assoluto protagonista.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa timida reazione d’orgoglio del Casteldaccia che prova a rifarsi sotto grazie alla rete di Parisi. Ma il Palermo Calcio a 5 torna alla carica e, nel giro di pochi minuti, troverà altre due reti firmate da Daricca (ennesima doppietta in campionato per il baby pivot rosanero), gol che porta il risultato su un più che rassicurante 1-5.

Sul finire di gara i padroni di casa troveranno la rete della bandiera firmata da Corsino. A calare definitivamente il sipario sul match sarà ancora una volta Mineo con una fucilata da centrocampo.

Finisce 2-6 per il Palermo. In virtù di questa vittoria i rosanero centrano i playoff grazie al grande lavoro di tutte le componenti del club, da quella tecnica a quella societaria.

