Primavera 3, il Palermo batte il Francavilla e consolida il primato

Il Palermo è inarrestabile. Seppur soffrendo nel primo tempo, ha battuto il Francavilla per 3-1, e il successo gli consente di mantenere in solitudine, la vetta della classifica.

Nel primo tempo, come accade spesso, il Palermo fatica molto a trovare l’organizzazione del gioco. Col Francavilla non è riuscito a rendersi pericoloso, imbrigliato bene dall’avversario, pochi spazi, molti tentativi andati a infrangersi sugli avversari, attenti a coprire bene la linea difensiva e in mezzo al campo.

Sicuramente i legni della porta non aiutano i giovani rosanero; anche oggi al 4’ minuto, è stato negato l’urlo del gol, al capitano rosanero, Giglio. E succede che al 20’, il Francavilla trova il vantaggio con Cardinale, lasciato tranquillo in area a piazzare la palla in fondo al sacco.

Nella ripresa la musica cambia, e il Palermo si riprende in rimonta una vittoria attaccando a pieno organico. Al 5’, una doppia prodezza del numero uno ospite De Luca, blocca la via del gol, prima a Corona e sulla respinta a Giglio. Al 8’ ancora il palo a dire no al tiro secco di sinistro di Corona e al 10’ nuovamente De Luca a salvare la propria squadra, al perfetto colpo di testa con spalle alla porta di Polizzi.

Il gol del pareggio comunque è nell’aria, e arriva grazie a un calcio dal dischetto, decretato dal direttore di gara per fallo in area di De Luca ai danni di Mauthe. Alla trasformazione il numero nove, Corona, che manda palla da una parte e portiere dall’altra. Il Palermo legittima poi il vantaggio al 22’ con un’incornata vincente di Amorello, che sfrutta in mischia nell’area piccola, da calcio d’angolo battuto dal solito Caracappa. Il 3-1 definitivo arriva al 50’; un calcio piazzato del bravo rientrante Barcellona, che mette dentro, facile facile. Prossima gara, attesa elettrizzante per il derby a Catania.

La classifica: Palermo 25 punti, Catanzaro 23, Catania 20, Francavilla 18, Monopoli 17, Bisceglie 8, Bari 8, Vibonese 4.

