Play off serie C: secondo turno rinviato, il Palermo non giocherà mercoledì. Il nuovo calendario

Incredibile ma vero: dopo il caos in Lega Pro per il rinvio di Triestina–Virtus Verona a causa del Covid, il Consiglio direttivo ha deciso di riunirsi questa mattina per stabilire come proseguire i playoff.

La decisione è stata presa: slitta quindi il secondo turno che è stato rinviato al 19 maggio, e si prospetta tra l’altro un nuovo calendario.

Si attendono novità in merito, di certo c’è che il Palermo quindi non giocherà questo mercoledì ma il prossimo. Rosanero che dovevano scendere in campo a Castellammare contro la Juve Stabia.

Le nuove date

2° Turno – Gara unica mercoledì 19 maggio anziché 12 maggio 2021

Fase play off nazionale

1° Turno – Gara di Andata domenica 23 maggio 2021 anziché 16 maggio 2021

1° Turno – Gara di Ritorno mercoledì 26 maggio 2021 anziché 20 maggio 2021

2° Turno – Gara di Andata domenica 30 maggio 2021 anziché 24 maggio 2021

2° Turno – Gara di Ritorno mercoledì 2 giugno 2021 anziché 28 maggio 2021

Final four

Semifinali – Gara di Andata domenica 6 giugno 2021 anziché 01 giugno 2021

Semifinali – Gara di Ritorno mercoledì 9 giugno 2021 anziché 05 giugno 2021

Finale – Gara di Andata domenica 13 giugno 2021 anziché 09 giugno 2021

Finale – Gara di Ritorno mercoledì 16 giugno 2021 anziché 13 giugno 2021

