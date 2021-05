Il Palermo batte il Teramo e passa il turno: ora la Juve Stabia. Catania eliminato dal Foggia

Missione compiuta, si va avanti. Il Palermo liquida la pratica Teramo con scioltezza e stacca il ticket per il turno successivo dei play-off. Tutto facile al Barbera, i rosanero vincono 2-0 e mettono un bel lucchetto alla qualificazione già al termine dei 45 minuti, grazie al doppio vantaggio con le firme di Floriano su rigore e Luperini in rovesciata. Nella ripresa la formazione di Filippi ha dosato le forze controllando il match e tenendo a distanza il Teramo che ha comunque sfiorato il gol in un paio di circostanze.

Il viaggio quindi continua, i rosanero adesso dovranno giocare mercoledì in trasferta contro la Juve Stabia: i campani hanno pareggiato 1-1 nel derby con la Casertana strappando il pass per il secondo turno. Nell'altra sfida invece crollo del Catania che cade 1-3 in casa contro il Foggia. Dunque i due incroci, sempre in gara unica, saranno Juve Stabia-Palermo e Bari-Foggia. Anche in questo caso, la squadra padrona di casa avrà a disposizione due risultati su tre per passare il turno.

Il Palermo oggi comunque ha dimostrato di essere in un’ottima condizione fisica, la formazione di Filippi soprattutto nel primo tempo ha giocato un buon calcio e si è pure concessa il lusso di tenere in panchina Lorenzo Lucca che quindi avrà altri giorni di riposo in vista del match di mercoledì. Bene tutti i reparti, soprattutto la difesa che oggi ha concesso poco agli avversari.

A centrocampo le idee non sono mancate e in avanti, nonostante l’assenza di Rauti (infortunatosi dopo 15 minuti), Saraniti ha comunque giocato una buona partita, anche se manca ancora il gol. Con ogni probabilità il Palermo mercoledì potrebbe giocare in trasferta e sarà sicuramente il primo duro banco di prova, i rosanero infatti dovrebbero vincere per passare il turno. Sarà dura ma questo Palermo può giocarsi al meglio le sue carte.

