Inizia l'avventura playoff del Palermo, Filippi: "Col Teramo partita più importante della mia carriera"

La partita più importante della sua carriera. Giacomo Filippi “plastifica” così la partita di domani contro il Teramo. Passare il turno per fare il pieno di fiducia e ottimismo: “Ogni allenatore prepara le partite per vincere - dice Filippi in conferenza stampa - il Teramo è una squadra molto forte, con giocatori “di categoria” e allenata benissimo. L’unico nostro vantaggio è avere due risultati utili su tre, non siamo favoriti. Loro sono temibili e hanno lavorato bene durante la stagione”.

Sul rientro di Lucca: “È a disposizione e si è allenato bene però abbiamo lavorato e i ragazzi hanno percepito che nessuno è indispensabile. Chi va in campo sa svolgere il proprio compito ma è naturale che il ragazzo è un giocatore importante per noi. Col Teramo per me è l’appuntamento più importante della carriera. Nessun allenatore gioca per pareggiare ma non ho detto che non m’interessa. In novanta minuti può succedere di tutto. Il Teramo ha sempre giocato nella stessa maniera quindi mi aspetto una partita aperta da parte di entrambe le squadre”.

© Riproduzione riservata