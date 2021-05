Palermo sotto contro la Virtus Francavilla, il settimo posto si allontana: la diretta

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

26': Vazquez prova il gran gol, palla alta. Palermo che non riesce a reagire

21': raddoppia il Teramo, risultati decisamente negativi per il Palermo

21': GOL DELLA VIRTUS FRANCAVILLA, NUNZELLA. Gioca alle belle statuine la difesa del Palermo e Nunzella tutto solo dopo un assist del compagno batte Pelagotti

20': ha raddoppiato il Foggia, si allontana il settimo posto per il Palermo che deve però pensare a vincere

19': in questo momento il Palermo affronterebbe il Catania nella prima sfida playoff, ma è ancora presto per definire la griglia

17': clamorosa occasione per la Virtus, Vasquez gioca per Maiolino che tutto solo mette a lato

15': risultato poco positivo per il Palermo, ha segnato il Foggia contro il Catania

12': ci prova Floriano, palla decisamente alta

11': punizione interessante per il Palermo

9': ha segnato il Teramo, in questo momento Palermo che sarebbe nono

6': Palermo ad un passo dal vantaggio, schema da calcio d'angolo, De Rose per Lancini che di testa mette a lato

4': ci prova il Palermo con Rauti che recupera palla e tira, un difensore della Virtus si oppone

1': subito Francavilla che tenta il primo attacco, Palermo che si difende

1': PARTITA INIZIATA

Queste le formazioni ufficiali della gara Virtus Francavilla-Palermo, valevole per la 38a giornata del Campionato di Serie C - Girone C, in programma alle ore 20:30.

VIRTUS FRANCAVILLA: 1 Crispino; 5 Celli, 17 Caporale, 3 Pambiachi; 27 Di Cosmo, 8 Carella, 16 Franco, 6 Castorani, 21 Nunzella (C.); 10 Maiorino, 9 Vazquez. Allenatore: Colombo

A disposizione: 30 Negro, 33 De Luca, 13 Miccoli, 15 Delvino, 18 Marino, 19 Sparandeo, 23 Tchetchoua, 25 Calcagno, 29 Ciccone, 31 Adorante.

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi (C.), 13 Lancini, 26 Marong; 2 Doda, 27 Luperini, 18 De Rose, 14 Valente; 21 Broh, 7 Floriano; 23 Rauti. Allenatore: Filippi.

A disposizione: 12 Fallani, 9 Saraniti, 10 Silipo, 11 Santana, 15 Marconi, 20 Kanoute.

ARBITRO: Valerio Crezzini (Siena).

ASSISTENTI: Alberto Zampese (Bassano del Grappa) e Giulia Tempestilli (Roma 2).

QUARTO UOMO: Enrico Gigliotti (Cosenza).

© Riproduzione riservata