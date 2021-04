Palermo beffato a Monopoli, Filippi deluso: "Nel secondo tempo atteggiamento inammissibile"

“Abbiamo avuto la fortuna e la bravura di andare in vantaggio ma non siamo stati altrettanto bravi nella seconda frazione a tenere alto il ritmo e soprattutto la palla”. Deluso e amareggiato l’allenatore del Palermo Giacomo Filippi dopo la sconfitta rocambolesca di Monopoli.

“Ci siamo abbassati inspiegabilmente e gli episodi finali hanno fatto si che il Monopoli ci credesse di più. Così ha trovato due soluzioni vincenti. Inammissibile il nostro atteggiamento nel secondo tempo. Dopo l’1-1 siamo andati avanti e abbiamo avuto occasioni per concretizzare – prosegue -. Ci siamo buttati avanti per cercare di riacciuffare i tre punti ed è una nota positiva. Siamo stati anche sfortunati, non meritavamo la vittoria ma neanche la sconfitta”.

“Pelagotti? Non penso che potesse fare qualcosa, ma devo rivedere il gol. Non credo che abbiamo fatto male nel primo tempo. Questa era una partita diversa da quella di Caserta, con mille insidie. Il Monopoli era in distinta con 23 giocatori, non mancava quasi nessuno. Si saranno allenati poco, ma la forza morale conta più di quella fisica”.

© Riproduzione riservata