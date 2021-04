Monopoli-Palermo, la sblocca Somma: rosanero in vantaggio alla mezz'ora - La diretta

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

46': Esce Odjer ed entra De Rose

46': INIZIA LA RIPRESA

45': FINE PRIMO TEMPO

44': prende coraggio il Monopoli, Palermo che si difende e cerca le ripartenze

41': Monopoli ad un passo dal pareggio, gran tiro di Piccinni e palla che sbatte sulla traversa.

37': Palermo che continua adesso a tenere il pallino del gioco, il Monopoli si è visto davvero poco

35': Palermo che quindi alla prima vera occasione ha fatto centro, ora i rosanero amministrano la palla

29': GOL DEL PALERMO, SOMMA. Angolo perfetto di Floriano, Marconi di testa appoggia per Somma che tutto solo dalle retrovie riesce a spingere in rete

21': partita soporifera, al momento nessuna nitida occasione da gol per entrambe le compagini

16': ci prova il Palermo con Odjer, conclusione però da dimenticare per il centrocampista rosanero

11': ritmi bassi, Palermo che cerca varchi per affondare

6': buon inserimento di Rauti che però non riesce a servire Luperini che era libero

2': Palermo che cerca subito di prendere in mano il filo della partita

1': PARTITA INIZIATA!

Palermo di nuovo in campo e a caccia della terza vittoria consecutiva. I rosanero affrontano in trasferta il Monopoli e Filippi conferma il 3-4-2-1 delle ultime uscite. Santana parte dalla panchina, al suo posto c'è Rauti. Queste le formazioni ufficiali della gara Monopoli-Palermo, valevole per il recupero della 32a giornata del Campionato di Serie C - Girone C, in programma alle ore 15:00.

MONOPOLI: 1 Taliento, 3 Mercadante (C.), 4 Bizzotto, 5 Arena, 8 Piccinni, 9 Liviero, 10 Paolucci, 17 Bunino, 21 Currarino, 25 Vassallo, 31 Tazzer. Allenatore: Scienza.

A disposizione: 1 Satalino, 2 Viteritti, 11 Zambataro, 14 Isacco, 18 Alba, 23 De Paoli, 24 Nina, 26 Di Benedetto, 27 Glorioso, 28 Iuliano, 29 Guiebre, 36 Cirrotola.

PALERMO: 1 Pelagotti; 24 Somma, 5 Palazzi, 15 Marconi; 4 Accardi (C.), 19 Odjer, 27 Luperini, 14 Valente; 23 Rauti, 7 Floriano; 17 Lucca. Allenatore: Filippi.

A disposizione: 12 Fallani, 2 Doda, 6 Crivello, 8 Martin, 9 Saraniti, 10 Silipo, 11 Santana, 16 Peretti, 18 De Rose, 20 Kanoute, 21 Broh, 26 Marong.

ARBITRO: Francesco Luciani (Roma 1).

ASSISTENTI: Dario Garzelli (Livorno) e Francesco Santi (Prato).

QUARTO UOMO: Gianluca Grasso (Ariano Irpino).

© Riproduzione riservata