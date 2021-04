I gol di Lorenzo Lucca ora fanno gola anche alle squadre di Serie A

I suoi gol sono già arrivati anche in serie A. Lorenzo Lucca fa gola già ad alcuni club di massima serie come Sassuolo e Genoa. L’ultima tripletta in maglia rosanero segnata alla Casertana è un marchio importante, Lucca è un lusso per la serie C.

Ecco allora che nella prossima sessione di mercato potrebbero accendersi concretamente tante sirene per l’attaccante rosanero che sembra destinato ad un futuro in A.

Il Sassuolo è stata tra le prime società ad aver sondato il terreno per Lucca, ma non avrebbe alcuna situazione di vantaggio rispetto ad altri club. Tra questi c’è il Genoa di Preziosi che sembra essere in pole per aggiudicarsi il centravanti. Da non sottovalutare neanche la pista Monza che però in A deve ancora arrivarci.

Il Palermo punta molto su Lorenzo e spera che grazie ai suoi gol possa anche vincere i play-off, difficile ma non impossibile. Ovviamente un’eventuale promozione in B potrebbe garantire un altro anno di permanenza in Sicilia per lui, magari con il benestare della società che lo acquisterebbe.

Tutte ipotesi, Lucca però piace sempre più e i gol segnati con la maglia del Palermo confermano l’identikit dell’attaccante moderno. Intanto i rosanero devono comunque ipotecare il piazzamento nei play-off, matematicamente mancano ancora sette punti ma l’obiettivo della squadra è quello di avere un buon piazzamento in griglia. Servono ancora vittorie e punti, a partire dal match di domani a Monopoli.

