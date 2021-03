Un positivo al Covid nel Palermo, tamponi a tutti i giocatori

Un positivo al covid all’interno del Palermo. Il contagiato non è un calciatore: il club rosa, venuta a sapere la notizia, ha subito disposto un ciclo di tamponi ai giocatori, i quali risultati si avranno nelle prossime ore.

Ovviamente la speranza è che la squadra possa procedere senza intoppi la preparazione in vista del match di sabato a Caserta. I rosa non scendono in campo praticamente da tre settimane e hanno già due match da recuperare, quelli contro Monopoli e Foggia. Un eventuale nuovo focolaio covid all’interno della rosa stravolgerebbe la preparazione in vista del rush finale del campionato.

Rosanero intanto in apprensione per le condizioni di Ivan Marconi. Il difensore non ha ripreso gli allenamenti nella settimana di preparazione al match contro la Casertana a causa di una distorsione alla caviglia sinistra.

