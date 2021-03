Palermo, nessun positivo fra i convocati: sabato si gioca con la Casertana

Buone notizie per il Palermo, non c’è nessun contagiato tra i calciatori nel gruppo squadra e la preparazione in vista del match di sabato a Caserta (fischio d’inizio alle 13) può procedere senza intoppi.

Oggi era infatti venuta fuori una positività di un giocatore, notizia poi confermata, la cui identità però non è stata ancora resa nota.

Il Palermo aveva comunicato che il tesserato interessato non faceva parte del gruppo squadra, inoltre, aveva anche disposto una serie di test per tutta la rosa. Gli esami hanno dato per tutti esito negativo, il covid non ha nuovamente colpito il Palermo che adesso deve pensare solo ed esclusivamente al campo.

Intanto l’Aia (associazione italiana arbitri) ha comunicato le designazioni per la prossima giornata di Serie C: l’arbitro di Casertana-Palermo sarà Valerio Maranesi.

Gli assistenti di Maranesi sono Egidio Marchetti di Trento e Veronica Vettorel di Latina. Quarto uomo sarà il signor Claudio Petrella di Viterbo.

