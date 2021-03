Sabato non si giocherà Monopoli-Palermo, rinviata per Covid: 8 positivi tra i pugliesi

Decisione ufficiale. La Lega Pro ha rinviato Monopoli–Palermo a data da destinarsi per “la presenza di un focolaio epidemico” tra le file dei pugliesi.

La decisione è arrivata in seguito alla segnalazione dell’Asl, nella quale si evidenzia proprio il cluster all’interno di una società sportiva. I casi positivi al Covid-19 riscontrati nel Monopoli sono arrivati a otto nel gruppo squadra, di cui quattro calciatori, due componenti dello staff tecnico, un dirigente ed un magazziniere.

Il Palermo quindi avrà un’altra settimana di riposo e soprattutto la possibilità di poter recuperare alcune pedine che contro il Monopoli non sarebbero state a disposizione: sabato infatti sarebbero mancati Accardi, Doda e Corrado. Rosanero che torneranno in campo il 29 marzo per affrontare al Barbera il Foggia.

