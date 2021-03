Il Palermo verso Monopoli, sfida cruciale per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici

Rotta verso Monopoli. Lavoro intenso per il Palermo che prepara la partita di sabato alle 15 in terra pugliese. Dopo le partite di ieri, i rosanero conservano cinque punti di vantaggio sulle inseguitrici per l’accesso in zona play-off, un vantaggio consistente ma che deve essere alimentato.

Ecco perché la sfida di sabato è cruciale. Il tecnico rosanero Giacomo Filippi non dovrebbe avere a disposizione Accardi che non è al top della condizione, anche Lancini non sta bene e inoltre Corrado e Doda vanno di nuovo verso il forfait: ecco che Filippi ha “pescato” dalla primavera il difensore centrale Mauthe.

Palazzi candidato per il ruolo di centrale difensivo. Ieri una giornata di riposo anche per Rauti: l’attaccante lombardo ha avuto la gastroenterite e non ha potuto partecipare all’allenamento. Un’altra assenza pesante per Filippi sarà a centrocampo, non ci sarà infatti Francesco De Rose, baluardo della zona mediana rosanero.

Al suo posto dovrebbe giocare Martin che quando è stato chiamato in causa non ha mai deluso. Intanto a Monopoli imperversa l’emergenza Coronavirus: sono saliti a 8 i positivi dopo gli ultimi tamponi. Al momento il match non è a rischio.

