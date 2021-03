Fallimento del Palermo Calcio, confermati 5 anni d'inibizione per l'ex patron Maurizio Zamparini

Il collegio di Garanzia dello Sport del Coni ha confermato la condanna all’ex presidente del Palermo Calcio Maurizio Zamparini a cinque anni d’inibizione. La vicenda riguarda il fallimento della società calcistica del Palermo calcio. Confermata l’inibizione anche per Daniela De Angeli a due anni e tre mesi, e alla figlia dell’ex presidente Silvana Rita Zamparini a sei mesi e alla moglie Laura Giordani anche lei condannata a sei mesi di inibizione.

I giudici del calcio hanno annullato l’inibizione ad un anno che era stata comminata dalla Corte d’appello Federale ad Alessandro Albanese, ex presidente del Palermo per due mesi, e per Vincenzo Macaione, ex vicepresidente, a nove mesi e per Michael Treacy, membro del Cda del Palermo.

«Sono soddisfatto - dice Alessandro Albanese presidente degli industriali assistito nel ricorso dall’avvocato Alberto Stagno D’Alcontrez - E’ la conferma della giustezza del mio operato». Sono stati accolti i ricorsi con rinvio alla Corte Federale per l’avvocato Andrea Bettini che in appello era stato condannato ad un’inibizione di 6 mesi ed Emanuele Facile, ad del club all’epoca della Sport Capital Group, ad un anno di inibizione.

