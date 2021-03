Palermo a caccia della continuità, col Monopoli altri sfida cruciale

E se fosse la volta buona per proseguire sulla strada della continuità? La vittoria sulla Paganese ha permesso al Palermo di rinsaldarsi in zona play-off anche se servono ancora punti per avere la certezza di qualificarsi per gli spareggi finali.

Serve la continuità, serve una serie di risultati utili consecutivi per “plastificare” il piazzamento e poi giocarsela nelle partite secche e sperare di poter arrivare fino in fondo. Non è affatto facile, ma il Palermo deve quantomeno provarci.

Mercoledì, intanto, mentre le altre squadre giocheranno nel turno infrasettimanale, il Palermo riposerà e attenderà di giocare sabato prossimo alle 15 sul campo del Monopoli. Un’altra sfida cruciale, un’altra trasferta che testerà le reali ambizioni di questa squadra che da adesso in poi deve pensare al sodo, a mettere punti in cascina anche quando il gioco non convince, come successo a Pagani.

Di certo c’è che Giacomo Filippi fino ad ora sta facendo un buon lavoro, i numeri sono dalla sua parte, sei punti in tre partite. Di gare al termine della regular season ne mancano sette, 21 punti a disposizione: 4 trasferte e tre gare casalinghe.

In questo mini campionato che certificherà la griglia play-off, il Palermo inizierà appunto sabato con la sfida esterna a Monopoli. Poi giorno 29 marzo si torna al Barbera per affrontare il Foggia. Il 3 aprile rosanero a Caserta, il 10 invece sfida casalinga contro la Vibonese, dopo quattro giorni si va a Bari, il 18 aprile al Barbera Palermo-Cavese e si chiude il 25 aprile in esterna contro la Virtus Francavilla.

