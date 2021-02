Il Palermo perde testa e partita, i rosanero in nove vanno ko anche contro la Viterbese

Ancora un pranzo indigesto, ancora una sconfitta per il Palermo che nell’anticipo delle 12,30 perde 1-0 a Viterbo, rimanendo anche in nove uomini per le espulsioni di Almici e Odjer. Decide il match un gol di Adopo al tramonto del primo tempo, una stoccata sotto porta e in mischia, con la difesa rosa a giocare alle belle statuine.

Nella ripresa rigore per i laziali e rosa in dieci per il doppio giallo rimediato da Almici, ma Pelagotti con un grande intervento su Murilo ha mantenuto in vita il Palermo che ha poi perso ingenuamente anche Odjer. Paradossalmente i rosa in nove hanno iniziato a giocare meglio, sfiorando il pareggio con Luperini che di testa ha colpito la traversa.

Ma il Palermo di oggi, al di là delle fiammate finali, è apparso sfilacciato e senza idee, svagato e con poca voglia di portare a casa il risultato. Il rosso rimediato da Odjer - secondo giallo per qualche parolina di troppo – è il secondo indizio che in casa rosanero regna il nervosismo, considerata anche l’esclusione di Kanoute per “motivi disciplinari”.

Lucca a secco per la seconda partita consecutiva e questo è un ulteriore segnale che se nei rosa non segna l’ex Torino, allora il Palermo va a picco. E’ un dato di fatto, a questa squadra mancano le alternative e soprattutto chi fa gol. Mercoledì intanto c’è il derby, il Palermo perde pezzi e testa, serve urgentemente un cambio di mentalità.

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

95': FISCHIO FINALE

90': 5 minuti di recupero

90': traversa di Luperini, Palermo ad un passo dal pareggio

89': occasionissima per Silipo che ruba palla e conclude in porta, salvataggio del portiere avversario

88': Palermo che sta cercando il tutto per tutto, ma la Viterbese controlla il match

84': Silipo per Lancini e colpo di testa deviato in angolo, il Palermo non molla

80': Palermo che perde la testa, Viterbese ora padrona del campo

79': PALERMO IN NOVE, ESPULSO ODJER

71': Viterbese che prova a chiuderla, Boscaglia inserisce Crivello come esterno offensivo

67': fuori Floriano e dentro Crivello

64': doppio cambio Palermo: fuori De Rose e Peretti, dentro Odjer e Lancini

63': Palermo vivo ma con un uomo in meno, Viterbese che gioca in ripartenza

59': PARATA DI PELAGOTTI SU MURILLO

57': RIGORE PER LA VITERBESE. ESPULSO ALMICI PER DOPPIO GIALLO

56': Viterbese pericolosa, Mbende per poco di testa non batte Pelagotti

51': Floriano a giro e palla di poco a lato, Palermo vivace

47': Silipo subito pericoloso, conclusione però strozzata

46': entra Silipo, out Rauti

46': INIZIA LA RIPRESA.

45+4': FINE PRIMO TEMPO

45+3': GOL DELLA VITERBESE. Adopo in mischia approfitta di una disattenzione difensiva dei rosa e piazza sotto la traversa la stoccata per il vantaggio della Viterbese

38': Lucca pericolosissimo su punizione, palla di poco alta, ma che occasione per il Palermo

35': Almici sulla barriera, occasione che sfuma

34': punizione molto interessante per il Palermo

33': Palermo che ha difficoltà a mettere in moto gli attaccanti, Viterbese che si difende

28': gara noiosa e senza grandi emozioni, le due squadre appaiono appannate e con poco fosforo a centrocampo

25': Palermo che ci prova con Luperini ma la sua conclusione sbatte su un difensore avversario

22': i rosa in difficoltà nella costruzione del gioco, De Rose è marcato a uomo dagli attaccanti avversari

17': Viterbese che replica con Murillo che però di testa manda in curva

15': Palermo che si fa vivo con Lucca che di testa però non inquadra la porta

11': Palermo che non riesce ancora a rendersi pericoloso, meglio la Viterbese in questa prima fase di match

7': ritmi molto bassi, pallino del gioco in mano alla Viterbese

3': Viterbese pericolosa sotto porta ma c'è fuorigioco, azione che sfuma per i laziali

2': con Martin a centrocampo Boscaglia spera di avere maggiori idee

1': INIZIA LA PARTITA

Trasferta a Viterbo per il Palermo, reduce dalla sconfitta in casa contro il Catanzaro e chiamato a reagire. Mister Boscaglia affronta la Viterbese con il 4-3-3: Martin a centrocampo dal primo minuto, davanti Rauti con Lucca e Floriano. Queste le formazioni ufficiali della gara, valevole per la 27a giornata del Campionato di Serie C - Girone C, in programma alle ore 12:30.

VITERBESE: 1 Daga; 6 Baschirotto, 3 Mbendè , 29 Camilleri, 19 Urso; 7 Simonelli , 4 Bensaja, 18 Salandria; 10 Palermo (C.); 11 Mendes Murilo, 20 Rossi. Allenatore: Taurino.

A disposizione: 12 Bisogno, 2 Bianchi, 8 Bezziccheri, 13 Ricci, 14 De Santis, 16 Falbo, 17 Sibilia, 25 Adopo, 27 Menghi, 31 Besea, 33 Porru

PALERMO: 1 Pelagotti; 29 Almici, 16 Peretti, 15 Marconi, 4 Accardi; 27 Luperini, 18 De Rose, 8 Martin (C.); 23 Rauti, 17 Lucca, 7 Floriano. Allenatore: Boscaglia.

A disposizione: 12 Fallani, 6 Crivello, 10 Silipo, 11 Santana, 13 Lancini, 19 Odjer, 21 Broh, 24 Somma, 26 Marong

ARBITRO: Adalberto Fiero (Pistoria).

ASSISTENTI: Vincenzo Pedone (Reggio Calabria) e Nicola Tinello (Rovigo).

QUARTO UOMO: Simone Galipò (Firenze).

