Lite con un compagno di squadra, Kanoutè non convocato per la trasferta del Palermo a Viterbo

Mamadou Kanoutè escluso dalla lista dei convocati di Boscaglia per la trasferta del Palermo di domani a Viterbo. La decisione che inizialmente si pensasse fosse legata ad altro, è invece scaturita per motivi disciplinari, ovvero per un presunto litigio tra Kanoutè ed un compagno di squadra.

Da qui la decisione di escludere dai convocati il calciatore che quindi non prenderà parte al match contro la Viterbese in programma domani alle 12,30.

Sono 20 i calciatori rosanero convocati dall'allenatore Boscaglia. Il tecnico oggi in sala stampa sul match di domani ha parlato così: “Dalla gara d’andata sono passati due mesi e mezzo. Da quella partita siamo un po’ cambiati ma dobbiamo guardare al momento presente e loro stanno facendo buoni risultati. Dobbiamo capire che non possiamo fossilizzarci a vedere cosa hanno fatto contro di noi. Avere la rosa al completo è importantissimo. Odjer rientra con noi, Valente speriamo che recuperi per la prossima. È importante avere più frecce nel nostro arco. Non possiamo snaturarci più di tanto ma dobbiamo pensare al risultato, alla classifica. In questo campionato deve essere così, devi fare in modo che vadano a conciliarsi il bel gioco, l’aggressività e qualche palla buttata in tribuna”.

© Riproduzione riservata