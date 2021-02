Seconda vittoria consecutiva per il Palermo, Boscaglia: "Tre punti che ci danno fiducia"

Gagliardo e vincente. Il Palermo ha imboccato la maestra via, la vittoria di oggi conquistata sul campo della Turris regala un sorriso a Roberto Boscaglia: “Sono tre punti che ci danno fiducia. Abbiamo dominato circa trenta minuti con gol e azioni. Prendere gol a un secondo dalla fine del primo tempo poteva destabilizzare – afferma l’allenatore rosa -. La squadra mi è piaciuta perché nel momento di difficoltà risponde. Una squadra molto arrabbiata e tosta con molte palle lunghe che ha saputo soffrire senza farci vacillare”.

Sulle potenzialità dei rosa: “Bisogna avere coraggio in tutte le situazioni. Anche quando le cose non vanno bene. Dobbiamo sapere che le partite le possiamo ribaltare. Ma mi è piaciuto tantissimo che i ragazzi si impegnano per portare a casa il risultato. Voglio questo dalla squadra, nell’emergenza e nella necessità tutti devono dare una mano. Senza guardare al ruolo”.

L’allenatore si sofferma anche sulla prestazione di Pelagotti: “Alberto è il nostro titolare ed è importante per noi. Ha la sua esperienza e può capitare un periodo un po’ così. Ha la fiducia di compagni e staff. Bisogna solo dargli una pacca sulla spalla. Ma io non ci ho neanche pensato ad un suo ipotetico errore. Ora c’è più fluidità e consapevolezza. Nel secondo tempo non è cambiato niente, ma ci sono gli avversari: gagliardi e tosti. Non hanno quasi mai tirato in porta ma soprattutto in uscita potevamo fare meglio. Bisogna chiuderle queste partite”.

