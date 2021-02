Mirri: "Cerchiamo qualcuno che subentri a Di Piazza. Vendere il Palermo? Disposto a trattare"

Palermo in vendita. Un’indiscrezione confermata dallo stesso presidente rosanero Dario Mirri. Una sorta di apertura quindi a nuovi investitori. Tra costi e cali legati al covid, non è sicuramente un periodo roseo per l’attuale proprietà del club di Viale del Fante.

"Al momento stiamo cercando qualcuno che subentri a Di Piazza. Allo stesso tempo però se dovessimo trovare un soggetto valido e accreditato che abbia sia la forze che le capacità di rafforzare il Palermo, allora saremmo ben pronti a valutare eventuali sviluppi". Lo dice all’Ansa il presidente del Palermo Dario Mirri in merito ad una presunta cessione del club rosanero.

"A quel punto - prosegue Mirri - sarei ben disposto ad ascoltare e a sedermi a trattare. L’ho detto al momento della vittoria del bando e sono pronto a ribadirlo tutt'ora ai tifosi. Dario Mirri non sarà mai un limite alla crescita e allo sviluppo del Palermo Calcio. Voglio un grande Palermo, con o senza Mirri".

Insomma sul Palermo campeggia adesso il cartello “Vendita”. Il presidente Mirri ha affidato il mandato a Pricewater Coopers di cercare soggetti interessati non solo al 40% di Tony Di Piazza ma all’intero il pacchetto azionario.

