Il mercato del Palermo si chiude senza sussulti: niente acquisti e cessioni nell'ultimo giorno

Nessun acquisto e nessun movimento nell’ultimo giorno di mercato. Il Palermo affronterà la seconda parte di campionato con la rosa attuale. Il club rosanero, nelle ultime ore di mercato che si è concluso alle 20 di oggi, ha cercato occasioni e prestiti ma senza successo.

La società rosanero ha cercato una prima punta ma doveva prima cedere Saraniti, così quando ha capito che ormai il tempo non avrebbe permesso altre operazioni last-minute, c’è stato una chiusura totale e quindi mercato chiuso già qualche ora prima del gong finale.

Di Gaudio è stata più una suggestione ma il Palermo non ha mai tentato il grande colpo; il giocatore ha scelto il Chievo. C’è stato un interesse per Gliozzi, attaccante del Cosenza, che poi ha deciso di rimanere in Calabria. Adesso testa all’impegno di mercoledì contro la Ternana.

