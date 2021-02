Dai tifosi piovono critiche al Palermo: "Prevedibile e senza mordente"

Ancora delusione in casa rosanero: il Palermo pareggia 0-0 contro il Potenza, gettando ulteriormente nello sconforto i propri tifosi che hanno commentato la partita insieme ad Angelo Morello nella rubrica "Calcio d'Angelo": "Palermo senza mordente, prevedibile e incapace di inventare. Molto modesti, conduzione tecnica deludente", il triste commento di Antonino Messina. "Sono giocatori di un'altra categoria, sì, ma quale?", scrive ironico Roberto Speciale.

E ancora: "Una delle peggiori partite mai viste, una squadra allo sbando. Un allenatore nel pallone. Una dirigenza fantasma", commenta Claudio D'Amico. Il problema principale secondo i tifosi resta sempre uno: la mancanza dei gol. Il Palermo produce poco o meglio, quel che produce, non è in grado di finalizzarlo: "Serve chi fa i gol!!!", esclama Marco Guarino. "Palermo superiore al Potenza ma niente di più. Manca il finalizzatore", il pensiero di Maurizio Mannino. Dello stesso avviso Mario Fiore: "Attaccanti! Servono attaccanti! 2 occasioni hanno avuto e non c'è uno in grado di buttarla dentro".

Immancabili, ormai come tutte le settimane, i dubbi su Boscaglia, che paga probabilmente una situazione generale difficile, più che i suoi (eventuali) errori. "Vogliamo Delio Rossi, verrebbe di corsa", l'auspicio di Roberto Simoncini. "Rivogliamo Pergolizzi", scrive convinto Rocco Velardi.

Non tutti comunque hanno perso la speranza: "Ce la faremo, tra qualche anno magari riusciremo a giocare un'altra finale di Coppa Italia", commenta ottimista Fabrizio Lino. Domenico Sclafani, invece, pare rassegnato a un continuo stato di sofferenza: "Per amore del Palermo io con questa squadra ogni domenica faccio autolesionismo", scrive uno sconfortato ma mai domo Domenico Sclafani. Infine sul mercato fin qui scarno (solo De Rose acquistato) ci scrive Paolo Catanzaro: "Per la società gli attaccanti non sono necessari". Forse più che non necessari, non ci sono state le giuste occasioni che permettessero al duo Sagramola-Castagnini di chiudere qualche affare anche nel reparto offensivo, così come fatto con De Rose in mezzo al campo.

Il Palermo tornerà a giocare mercoledì, in un turno infrasettimanale delicatissimo contro la Ternana. I rossoverdi, autentica corazzata del campionato, sono l'unica squadra ancora imbattuta nelle cinque principali leghe europee. L'appuntamento è rinnovato con "Calcio d'Angelo" a mercoledi per le ore 17 per commentare insieme ad Angelo Morello, quella che ci si augura possa essere una vittoria.

