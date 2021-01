Il Palermo non sa più vincere, contro il Potenza uno scialbo 0-0

E anche oggi il Palermo deve accontentarsi di un pareggio. A Potenza finisce 0-0, una partita noiosa e con pochissime emozioni. Il Palermo ha avuto le migliori occasioni per sbloccarla ma alla fine nonostante i cambi di Boscaglia lo score non si è scrollato dal pareggio.

Un’altra occasione mancata per la formazione rosanero che ha comunque creato di più rispetto agli avversari ma ancora una volta ha peccato di troppo leziosismo davanti la porta avversaria. Era noto sin da inizio stagione, a questa squadra manca un vero bomber. Lucca non può far sempre miracoli e infatti oggi è apparso sotto tono, giocando molto di sponda e non andando quasi mai alla conclusione.

Il resto della batteria offensiva non ha inciso più di tanto: Kanoute il più delle volte si nasconde e non riesce a giocare palloni interessanti, Rauti fa quel che può ma non è un centravanti, Valente fa quel che può ma oggi ha sparato a salve. Un pari che permette di fare un altro passo avanti in classifica ma certamente questo non è il trend giusto per scalare la classifica e certificare il piazzamento nei play-off.

Insomma che qualcosa non andasse era ormai certo, ma in questi ultimi giorni di mercato appare davvero difficile che la società rosanero possa impreziosire la rosa. La squadra è questa e spetterà a Boscaglia fare di necessità virtù e provare a dare un abito nuovo al Palermo.

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

94': PARTITA FINITA

93': palla in mezzo ma ancora una volta nessuno dei rosa riesce ad intervenire

90': 4 minuti di recupero

86': palla dentro per Luperini, ma Marcone c'è

82': dentro Floriano al posto di Valente

81': ultimi minuti di match, il Palermo prova a vincerla

75': altra occasione per il Palermo che adesso meriterebbe anche il vantaggio, testa di Rauti e palla deviata da Marcone

73': esce Lucca e dentro Saraniti

73': gran palla di Lucca per Rauti che conclude di prima intenzione, palla alta

70': Palermo che attacca timidamente, Potenza che invece si difende e va sempre alla ricerca di lanci lunghi

65': gran palla di Doda in mezzo ma nessuno dei rosa riesce ad intervenire, azione che sfuma

62': esce Kanoute e dentro Rauti

57': ci prova il Potenza con un tiro comunque alto di Volpe, palla sopra la traversa

56': Valente di testa ad un passo dal gol, palla di pochissimo a lato

54': le urla di Boscaglia per un'occasione sciupata dal Palermo, il tecnico prova a strigliare i suoi

51': ancora ritmi bassi, Boscaglia a breve potrebbe optare per qualche cambio

46': INIZIA LA RIPRESA

45': FINE PRIMO TEMPO

44': Gigli di testa e palla deviata in angolo, il Potenza attacca

43': Potenza pericoloso con Ricci, gran conclusione dalla distanza e Pelagotti salva respingendo

41': buona palla per Lucca che però spinge in area e commette fallo, era una buona chance per il Palermo

39': Palermo che sta comunque controllando in parte il match, rosanero che però non riescono a graffiare concretamente

34': Palermo che non riesce ad essere concreto dalla cintola in su, Potenza comunque ben messo in campo. Partita sonnacchiosa

25': il Potenza reclama un calcio di rigore ma l'arbitro sorvola e non ferma il gioco

20': grande occasione per il Palermo, Lucca lancia Kanoute che filtra e appoggia per Valente che aggiusta il controllo e conclude, Marcone intuisce come può e salva

19': gara molto equilibrata, il Palermo sta cercando spazi per provare ad imbastire l'azione offensiva

13': Potenza che punta tutto sulle ripartenze ma i rosanero sono vigili in difesa

6': Valente ci prova dalla distanza, conclusione centrale e non irresistibile, blocca a terra il portiere avversario

3': ritmi non altissimi, le due squadre si studiano

1': PARTITA INIZIATA

Tornare alla vittoria e allontanare lo spettro della crisi. Il Palermo cerca i tre punti a Potenza per riscattare le ultime prove opache e non convincenti. Roberto Boscaglia sceglie il 4-3-3 e schiera il nuovo arrivato De Rose per la prima volta da titolare: sarà lui a guidare il centrocampo. Queste le formazioni ufficiali della gara Potenza-Palermo, valevole per la 21a giornata del Campionato di Serie C - Girone C, in programma alle ore 12:30.

POTENZA: 31 Marcone; 26 Di Somma, 6 Conson, 15 Gigli; 7 Coccia, 32 Bucolo, 23 Coppola (C.), 21 Di Livio, 33 Sepe; 10 Ricci, 9 Romero. Allenatore in 2^a: Volini.

A disposizione: 1 Santopadre, 12 Brescia, 3 Panico, 4 Sandri, 8 Iuliano, 11 Compagnon, 13 Lauro, 19 Nigro, 20 Fontana, 24 Volpe, 28 Lorusso, 34 Cavaliere.

PALERMO: 1 Pelagotti; 2 Doda, 5 Palazzi, 24 Somma, 6 Crivello (C.); 19 Odjer, 18 De Rose, 27 Luperini; 20 Kanoute, 17 Lucca, Valente. Allenatore: Boscaglia.

A disposizione: 12 Fallani, 3 Corrado, 7 Floriano, 8 Martin, 9 Saraniti, 10 Silipo, 11 Santana, 13 Lancini, 16 Peretti, 21 Broh, 23 Rauti.

ARBITRO: Francesco Carrione (Castellammare di Stabia).

ASSISTENTI: Giuseppe Di Giacinto (Teramo) e Giulio Basile (Chieti).

QUARTO UOMO: Maria Marotta (Sapri).

