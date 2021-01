Palermo, un filotto di vittorie per puntare in alto: contro la Virtus Francavilla ancora tridente

E adesso serve un filotto di vittorie. Dopo il successo ottenuto in extremis con la Cavese, il Palermo ha un solo imperativo: quello di inanellare più risultati utili possibili per continuare a scalare la classifica.

Domenica al Barbera arriva la Virtus Francavilla che sta attraversando un buon periodo, per i rosa però è un’ottima occasione per bissare il successo di Cava dei Tirreni e guardare con più fiducia a quello che è ormai l’obiettivo dichiarato – anche se non ufficialmente – dal club: il terzo posto. Il Palermo ci crede, anche perché i punti di distanza dalla terza posizione che eviterebbe la parte iniziale dei play-off, sono solamente quattro.

Si può fare, anche se questa squadra deve iniziare a plastificarsi la continuità, “qualità” che finora è decisamente mancata. Tornando alla sfida di domenica che andrà in scena alle 12,30, Boscaglia tornerà a puntare sul tridente e quindi sul 4-3-3. Un modulo che ha consentito ai rosa di avere maggiore solidità a centrocampo, in avanti invece serve oliare maggiormente i meccanismi.

L’allenatore rosanero ha quasi tutta la rosa a disposizione – mancano ancora Almici e Marconi – e può scegliere la migliore formazione, tornano a disposizione anche Corrado e Floriano. In avanti si va verso queste scelte: Kanoute dovrebbe essere confermato sulla destra, mentre sull’altra fascia potrebbe tornare dal primo minuto Rauti. Lucca avanti nel ballottaggio con Saraniti.

Questa la probabile formazione:

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Accardi, Lancini, Somma, Crivello; Odjer, Palazzi, Luperini; Kanoute, Lucca, Rauti.

